The Elder Scrolls Online | Dragonhold è ora disponibile per PC e Mac

Isles of Adalar è un nuovo RPG open world che ricorda molto The Elder Scrolls ed è in arrivo il prossimo anno : Peakway Software ha annunciato Isles of Adalar, un gioco di ruolo open world fantasy sia per giocatore singolo che in co-op che arriverà su PC a luglio 2020. Per celebrare questo annuncio, il team ha pubblicato il primo trailer di annuncio.Il gioco verrà pubblicato assieme ad un editor di livelli e supporto a Steam Workshop in modo che i giocatori possano creare i proprio elementi o modificarne di esistenti."Lavoreremo attivamente per costruire ...

The Elder Scrolls Online vi consente di salvare gatti ed altri animali con un'iniziativa benefica in-game! : Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia un'iniziativa benefica all'interno di The Elder Scrolls Online volta a raccogliere fondi dedicati al salvataggio di gatti ed altri animali domestici.L'obiettivo di The Elder Scrolls Online è sempre stato unire i giocatori per sconfiggere le minacce di Tamriel. Oggi ZeniMax Online Studios invita i fan a una sfida nel mondo reale: salvare e migliorare la vita di tanti animali sparsi per il mondo. ...

OnceLost Games è il nuovo studio formato dai creatori di The Elder Scrolls : Un team di ex sviluppatori di The Elder Scrolls si è riunito per formare un nuovo studio chiamato OnceLost Games, attualmente al lavoro su un gioco di ruolo fantasy open-world.L'ambizione di OnceLost Games è quella di "colmare il divario tra i pilastri profondi e complessi dei giochi degli anni '90, con i valori di produzione, i controlli migliorati e le caratteristiche dei giochi di oggi." Julian LeFay , considerato il "Padre di The Elder ...

The Elder Scrolls Online - ecco le prime informazioni sul DLC Dragonhold e l'Update 24 : Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia nuovi contenuti in arrivo prossimamente all'interno di The Elder Scrolls Online. Il culmine della Stagione del Drago, il primo anno dell'avventura interconnessa di The Elder Scrolls Online, sarà Dragonhold, in uscita quest'anno. Questo DLC introdurrà il Sud di Elsweyr, una nuova zona-storia con tre unici biomi, nuove missione Delve, epici boss, quest, eventi Dragon Hunt e molto altro ...

The Elder Scrolls Online : DLC Scalebreaker e Update 23 in arrivo da domani : In continuazione della Stagione del Drago di The Elder Scrolls Online, il DLC Scalebreaker e l'Update Update 23 saranno pubblicati domani martedì 27 agosto su PlayStation 4 Xbox One. L'Update 23 è un Update gratuito che apporta al gioco una serie di miglioramenti, correzioni e modifiche nel bilanciamento. Scalebreaker è stato precedentemente pubblicato su PC Mac il 12 agosto.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i ...