Scozia e Galles contro la Brexit di Johnson | è dannosa

Rugby - Mondiali 2019 : Galles - match point con le Fiji. Scozia - niente errori : Entra nel vivo la fase a gironi della Rugby World Cup in Giappone e domani si disputeranno tre partite, con due che sono fondamentali nella corsa ai playoff. In particolare gli occhi saranno puntati sull’Oita Stadium, dove poco prima di pranzo scenderanno in campo Galles e Fiji, con i britannici che possono chiudere la pratica quarti di finale, mentre per i pacifici è l’ultima occasione di portare a casa uno scalpo importante e di ...

Rugby - Test Match estate 2019 : l’Irlanda vince in Galles - ok Scozia e Fiji con Georgia e Tonga : Dopo Francia-Italia di ieri, oggi si sono giocati altri Test Match internazionali di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà tra tre settimane in Giappone. Spicca oggi il successo dell’Irlanda a Cardiff, mentre la Scozia espugna facilmente Tbilisi, infine ad Auckland le Fiji regolano Tonga. Galles-IRLANDA 17-22 Gran vittoria dell’Irlanda in casa del Galles, il cui regno in vetta al ranking mondiale dura lo spazio di ...