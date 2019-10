Maltempo Piemonte : paese isolato nel Vco - piccola tracimazione della diga di Campoliccioli : Nel Verbano–Cusio–Ossola il piccolo comune montano di Intragna, è rimasto isolato per il cedimento della strada provinciale. L’allerta per le dighe sembra invece essere rientrata, secondo quanto emerso nella riunione di questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Iginio Oliva. E’ stata registrata soltanto una piccola tracimazione della diga di Campoliccioli nel comune di Antrona. C’era il rischio di ...

Alluvione in Piemonte - le ultime parole della vittima : “C’è acqua dappertutto” : “C’è acqua dappertutto“: sono state queste le ultime parole di Fabrizio Torre, morto travolto da un’onda di acqua e fango a Capriata d’Orba, nell’Alessandrino. Il 52enne era partito dall’aeroporto di Genova con un passeggero straniero, che avrebbe dovuto accompagnare al Golf Club Villa Carolina, ma nei pressi del resort l’auto è stata bloccata dall’acqua. L’ultima telefonata è stata ...

Maltempo Piemonte - il presidente Cirio : “Presto per una stima ma i danni sono rilevantissimi” : “E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di Maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine ...

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Alluvione Piemonte : cala il fiume Bormida - meteo che migliora ma tanti danni in provincia : Dopo una notte di paura, il fiume Bormida, che aveva superato i 9 metri (ampiamente sopra il livello di pericolo), è finalmente tornato a calare. La situazione meteo in generale miglioramento sul...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Meteo - due morti in Piemonte. Ritrovati vivi i due dispersi. Regione chiede stato di emergenza : Due morti e almeno 130 evacuati. Questo il bilancio causato dalla violenta ondata di maltempo abbattutasi per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, su Piemonte e Liguria. Ancora...

Alluvione in Piemonte : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “Al capo della Protezione civile chiediamo di garantirci la copertura di tutti gli oneri relativi agli interventi urgenti e poi chiederemo lo stato di emergenza”: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al suo arrivo alla prefettura di Alessandria per partecipare al vertice con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull’emergenza maltempo. “Abbiamo tanti danni per questo abbiamo bisogno che ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Maltempo - il Nord in ginocchio : un morto e 2 dispersi in Piemonte : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Il Maltempo non dà tregua e non lascia scampo, nel Nord Italia. Già ieri, Liguria, Piemonte e Lombardia erano sotto stretta osservazione, a causa delle forti e persistenti piogge, che avevano alzato pericolosomante i livelli dei torrenti e allagato strade e scantinati. In Piemonte, nelle province intorno ad Alessandria, il Maltempo ha fatto registrare 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti ...