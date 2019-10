Panzer Dragoon Remake per Nintendo Switch avrà anche una versione fisica

Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) Alla fine dell'anno scorso, Forever Entertainment aveva annunciato che avrebbe lavorato aldei primi dueusciti originariamente per Sega Saturn. Di nuovo all'E3, abbiamo dato il nostro primo sguardo ad un breve filmato delin arrivo su. Ora, abbiamo la conferma che otterrà un rilascio fisico.La notizia arriva direttamente dall'account ufficiale Twitter di, che ha annunciato la disponibilità dellaattraverso un brevissimo video.Attualmente lo studio di sviluppo non ha condiviso ulteriori informazioni a riguardo, ma probabilmente sarà solo questione di poco tempo prima di sapere e vedere qualcosa di più del gioco.Leggi altro...

