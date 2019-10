Marco Bocci | «Sono partito dalle mie esperienze più intime per raccontare la storia di

Fonte : domanipress

(Di martedì 22 ottobre 2019) Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno per vivere con onestà. Un atto d’amore per quei luoghi pieni di storie, di rabbia, di vita. Il film racconta la vita di due fratelli, Mauro e Romolo, e della loro famiglia in uno dei quartieri di Roma, Tor Bella Monaca. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta dalla famiglia Borri diventa un’utopia: riuscire a pagare l’affitto, avere una casa propria, trovare un lavoro ‘vero’, costruirsi un futuro ...

Cinetvlandia : Esordio alla regia di #MarcoBocci con il film A Tor Bella Monaca non piove mai: trama, trailer @MarcoBocci #Bocci… - RBcasting : #MarcoBocci debutta alla regia con #ATorBellaMonacaNonPioveMai. Tratto dal suo omonimo romanzo, con protagonisti Li… - PressviewLuke : Un quartiere difficile quello di Tor Bella Monaca a Roma, dove in molti lottano ogni giorno per vivere onestamente.… -