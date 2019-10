Maltempo | un morto e due dispersi nell' alessandrino

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Maltempo - alluvione in provincia di Alessandria : un morto e due dispersi. Crolla una chiesa in Liguria : Disastro Maltempo in provincia di Alessandria dove tre persone risultano disperse. Si tratterebbe di due anziani e di un tassista. Almeno 130 sono gli sfollati, diverse le strade interrotte, frane e allagamenti (foto da Twitter). Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particol

Maltempo Liguria : cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova : trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118. L'articolo Maltempo Liguria: cercatore ...

Maltempo - incidente in mare : un morto e un ferito : Sarebbe stato provocato dalle cattive condizioni meteo-marine l’incidente sul cargo “Malta” del gruppo Grimaldi, in cui è morto un marinaio bulgaro di 24 anni e un altro è rimasto ferito. La nave, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres, è attraccata nel pomeriggio nello scalo turritano – l’arrivo previsto era alle 8.30 – e a bordo sono subito saliti gli uomini della Capitaneria per tutte ...