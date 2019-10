Data science | primi 13 laureati del corso magistrale all’Università di Milano

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Trovano lavoro già prima della laurea e sono ispecialisti nell’analisi dei dati. Questo venerdì,di-Bicocca (Aula Martini, Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1,, ore 12.30) verranno proclamati i13– idell’ateneo, iin Lombardia – delin. Nato due anni fa, conta già un centinaio di iscritti. Che la richiesta discientist sia alta lo prova il fatto che la maggior parte deiterminerà il suo percon un contratto, un apprendistato o uno stage retribuito già in tasca. E non solo in ambito informatico. Dall’industria alla ricerca, dal settore agroalimentare all’area medica e al mondo della sanità e della salute, e, ancora, dalle risorse umane alla pubblica amministrazione, sono tanti gli ambiti lavorativi in cerca di specialisti dei dati. Tante le piccole e medie imprese che ...

JustBeMentalist : RT @CervedGroup: Congratulazione ad Alessio e Mattia: i nostri #datascientist che hanno affiancato, alla loro attività in #Cerved, la parte… - CervedGroup : Congratulazione ad Alessio e Mattia: i nostri #datascientist che hanno affiancato, alla loro attività in #Cerved, l… - usdatascience : RT @gplanet_news: Data Science Academy a Modena, per i futuri Data Scientist @gplanet_news @EnergyWaysrl @ExperisAcademy https://t.c… -