Boeri su Q100 | ' Polpetta avvelenata di Salvini' e propone riduzioni attuariali

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) L'ex Presidente dell'Inps Tito, in un editoriale apparso sull'edizione del 22 ottobre di Repubblica, è tornato a trattare il tema Quota 100. La misura previdenziale opzionale che consente di raggiungere la pensione prima rispetto agli obiettivi anagrafici o contributivi fissati dalla legge Fornero. Il governo ha intenzione di farla andare ad esaurimento, mentre c'è chi come Matteo Renzi continua a battersi per l'eliminazione per una sorta di giustizia sociale generazionale., nel suo articolo, non ha avuto remore nel definire "Quota 100" in maniera negativa, ma ha anche evidenziato che un'eventuale eliminazione comporterebbe un serio rischio esodati. Peranche abolire Quota 100 è un rischio È noto che Quota 100 rappresenti una misura che è stata fortemente voluta dalla Lega e dal Movimento Cinque Stelle nel primo governo Conte. E per chi ha messo in piedi la misura, ...

RobertoZanatta0 : @marattin Sciocchezze populiste, Marattin. Q100 col contributivo costa meno, sulla durata di vita, di una pensione… -