Alto Adige | la provincia di Bolzano ci ripensa | la denominazione resta in tutti i

Dopo polemiche torna nome "Alto Adige" : 18.00 La giunta provinciale di Bolzano ha approvato un disegno di legge ad hoc per modificare l'articolo 1 della legge europea. II termine "Provincia di Bolzano" sarà sostituito con "Alto Adige". Il ddl arriverà in consiglio provinciale nella sessione di fine novembre. Lo ha annunciato il governatore Kompatscher,Dopo le aspre polemiche dei giorni scorsi. "Si è trattato di un'incongruenza a cui abbiamo voluto porre rimedio-ha dichiarato-non si ...

“Alto Adige” o “Provincia di Bolzano” - la differenza per seppellire il fascismo : Il nome "Alto Adige" non è stato abolito, non potrebbe esserlo; però un intervento incidentale e provocatorio del Consiglio provinciale di Bolzano lo ha escluso dal testo di un disegno di legge in discussione, e questa scintilla ha riportato sulla scena nazionale il conflitto fra i nomi "Alto Adige", "Südtirol" e "Provincia Autonoma di Bolzano".Continua a leggere

Alto Adige o provincia di Bolzano? : La sostituzione di un’unica parola in una proposta di legge ha portato la pacifica e ricca provincia di Bolzano sull’orlo di una crisi politica. Leggi

Alto Adige - si fa marcia indietro : non scomparirà davvero : Il nome Alto Adige rimane. Sarà modificata la legge numero 30, che era stata approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano e che abrogava i termini «Alto Adige» e «Altoatesino» in riferimento all’Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles. Lo confermano sia la Suedtiroler Volkspartei, sia il governatore Altoatesino Arno Kompatscher. La modifica della legge pone fine alle polemiche sul disegno di legge proposto dai secessionisti della ...

Nome ‘Alto Adige’ - il presidente Kompatscher : “Modifichiamo legge”. Ma FdI chiede al governo di impugnarla per i medici austriaci : La retromarcia della Südtiroler Volkspartei è confermata. “In tutte le leggi che noi facciamo in Consiglio provinciale i testi devono coincidere e questo sicuramente la maggioranza del Consiglio si farà carico di farlo. Questo è l’impegno che ci siamo assunti“, ha detto il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, tentando di fatto di chiudere la polemica scatenata dalla sostituzione della parola “Alto ...

Alto Adige - dopo l’abolizione del termine arriva la proposta di un referendum anti-Italia : dopo l'eliminazione del termine Alto Adige, il partito Süd-Tiroler Freiheit, ora chiede un referendum anti-Italia. Myriam Atz Tammerle, esponente del partito, dichiara: "Esiste il diritto alla autodeterminazione dei popoli e i sudtirolesi non hanno mai potuto decidere se essere cittadini italiani o no. Ci hanno venduto all'Italia e fino a oggi non abbiamo potuto decidere se restare o dire a Roma arrivederci e grazie".Continua a leggere

Alto Adige - perché questo nome non esiste più (forse) : La questione è di prospettiva. Dal punto in cui si guarda la regione, anzi un pezzo solo di regione. Il Trentino infatti rimane, è l’Alto Adige che non esiste più, almeno non con questo nome, perché la dicitura in tedesco, Südtirol, rimane. A vederla dal basso, l’Alto Adige non c’è, a vederla da Nord invece il Tirolo del Sud esiste ancora. Niente però che vada a toccare le cartine geografiche, ma solo il nome di un ufficio a Bruxelles secondo ...

Su ‘Alto Adige’ è scontro : è ‘fascista’ - ‘no tedeschi’ : Non si placano le polemiche dopo l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale di Bolzano, del provvedimento che ha modificato il testo italiano del disegno di legge 30 sull'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Nella versione tedesca del testo esiste il "Suedtirol", ma non piu' l'Alto Adige, sostituito invece con "Provincia di Bolzano" nella versione italiana. Una ...