Tuttosport | Milik sarà titolare per Salisburgo-Napoli Scalpitano Mertens e Insigne

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Archiviata la vittoria contro il Verona, il prossimo step che attende ilè la doppia sfida Champions con il Salirburgo. Mercoledì gli azzurri di Ancelotti saranno impegnati in Austria per la prima gara chefondamentale per il passaggi del girone. È chiaro che il mister dovrà valutare la condizione di tutti i suoi giocatori e anche gli impegni di campionato per decidere chi schierare, ma secondo, con la doppietta di sabato contro il Verona, ha messo al sicuro il suo posto daBisognerà evitare di prendere gol e provare anche a segnarne, sì, ma con quale coppia d’attacco? La sfida è tra i soliti 4, conormai certo del posto, e non solo per le 2 reti realizzate al Verona. Il polacco ha giocato 4 partite, realizzando con la media di uno ogni 121’. Llorente avrebbe un rendimento più elevato (3 gol in 8 gare, media di un gol ogni 93’) ed ...

