Jason Momoa | che ha avuto la fortuna di sposare la sua prima cotta Lisa Bonet

See - la serie tv di Apple Tv+ con Jason Momoa : Jason Momoa in versione selvaggia in una serie tv ci mancava tanto, ma sta per tornare. È lui, infatti, il protagonista di See , uno dei titoli più attesi delle produzioni inedite annunciate da Apple Tv+. Adesso che la piattaforma streaming ha rivelato i dettaglio del lancio, l’hype nei confronti di questa serie è alle stelle. Per fortuna, è già cominciato il conto alla rovescia – See è uno dei ...

Apple Tv+ - dal 1 novembre lo streaming della Mela parte con Jennifer Aniston e Jason Momoa : Come state leggendo in questi giorni tra le pagine di TvBlog, la tv italiana si sta pian piano riaccendendo con show, fiction e programmi politici. Negli Stati Uniti la stagione autunnale riparte il 22 settembre (quando è effettivamente autunno) con la serata degli Emmy che tradizionalmente chiude un'annata e ne apre un'altra.Ma tutto intorno a questa tv in chiaro, gratuita, che segue "le stagioni" il mondo sta cambiando. Negli Stati Uniti la ...