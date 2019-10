Boxe | Oleksandr Gvodzyk in ospedale dopo il match con Beterbiev | commozione cerebrale a

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019)è finito inilcontro Arturandato in scena venerdì notte. I due pugili stavano combattendo per l’unificazione delle cinture mondiali IBF e WBC dei pesi massimi leggeri,era in vantaggio di un paio di punti sui cartellini di due giudiciotto round ma il russo si è letteramente scatenato nel corso della decima ripresa quando ha mandato il rivale al tappeto per ben tre volte costringendo così l’arbitro a sospendere l’incontro.si è così laureato Campione del Mondo IBF e WBC dei massimi leggeri, ha mandato all’(in maniera involontaria, chiaramente) il secondo avversario nel giro di un anno: in passato era successo al canadese Adonis Stevenson che entrò in coma ed ebbe gravi conseguenze a livello. Piccolaanche per l’ucrainoma fortunatamente ...