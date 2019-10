Allerta declassata ad arancione su Genova e Savona | allagamenti in A10 e a Pegli

Allerta Meteo declassata in Liguria : Sampdoria-Torino si gioca : A seguito del declassamento dell’Allerta Meteo sulla Liguria da arancione a gialla è stato dato il via libera al match Sampdoria–Torino in programma alle 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La decisione è stata il risultato di un vertice in Prefettura con gli organi della protezione civile. L'articolo Allerta Meteo declassata in Liguria: Sampdoria-Torino si gioca sembra essere il primo su Meteo Web.