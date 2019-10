Ora Italia Viva è un partito a tutti gli effetti

Meteo - Italia divisa in 2 : danni per i tempOrali al Nord e allerta siccità al Sud : Al Nord si contano i danni provocati dall’ondata di maltempo, dal Friuli alla Liguria, mentre al Sud il caldo e la mancanza di pioggia ha fatto scattare l’allarme siccità fuori stagione: è quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti che evidenzia una Italia divisa in due con le anomalie di un pazzo autunno che si classifica nella top ten dei più bollenti dal 1800 con una temperature di 1,27 gradi superiore la media di riferimento sulla base dei ...

Roma : Salvini - Meloni e Berlusconi in piazza San Giovanni. “Qui l’Italia che lavOra” : E' iniziata a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra Orgoglio Italiano. Presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Migliaia i militanti in arrivo da tutta Italia, ma problemi per quelli in viaggio su un treno che ha preso fuoco vicino a Pisa.Continua a leggere

Sondaggi elettOrali - crollano Pd e M5s : entrambi sotto il 19%. Cresce Italia Viva - supera il 5% : Gli ultimi Sondaggi elettorali evidenziano le difficoltà di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: entrambi si attestano al di sotto del 19%. Nella rilevazione effettuata da Euromedia Research per Porta a Porta si registra anche un buon dato per Italia Viva (al 5,5%) e il primato sempre più netto della Lega.Continua a leggere

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - Orari e tv di oggi (19 ottobre). Tutti gli italiani in gara : oggi (sabato 19 ottobre) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Al velodromo Omnisport prosegue questa rassegna continentale e nella giornata odierna verranno assegnati altri cinque titoli: keirin maschile e femminile, inseguimento individuale maschile, corsa a punti maschile e femminile. Nella sessione pomeridiana ci saranno le fasi eliminatorie del keirin e le qualificazioni ...

Italia-Svizzera football americano : Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Italia del football americano è pronta a fare la storia! Il Blue Team, infatti, si giocherà l’accesso al Gruppo A dei prossimi Campionati Europei, un traguardo che ci sfugge da ben 25 lunghi anni. Dopo aver vinto in Austria domenica 6 ottobre con il punteggio di 21-14 con una prestazione straordinaria, l’Italia si gioca tutto contro la Svizzera per approdare alla manifestazione continentale. La super-sfida si disputerà a Milano ...

Elena Linari - la calciatrice fa coming out : “L’Italia non è ancOra pronta all’omosessualità” : “Nella mia vita privata devo essere libera di fare quello che voglio”. Parla della sua omosessualità la calciatrice della nazionale di calcio femminile e difensore dell’Atletico Madrid Elena Linari ai microfoni di RaiSport in un’intervista per Dribbling. Fa coming out, almeno in Italia: “A Madrid non ho nessun problema, anzi. In Italia sono io la prima ad aver paura di affrontare l’argomento perché non so come ...

Iv : Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’ - ‘Ora nostre idee in Italia Viva’ (2) : (Adnkronos) – ‘Nonostante SempreAvanti sia stata una bellissima esperienza che ha unito migliaia di persone in tutta Italia, abbiamo assunto la decisone che ci è sembrata più giusta e coerente con il percorso che abbiamo fatto insieme. Un atto di amore verso Italia Viva, nella quale entriamo tutti liberamente. In una comunità che lavorerà sempre nella stessa direzione, senza le insopportabili discussioni interne o le lotte tra ...

Iv : Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’ - ‘Ora nostre idee in Italia Viva’ : Firenze, 18 ott. (Adnkronos) – “Questo pomeriggio a Firenze, in occasione dell’apertura della #Leopolda10, l’assemblea dell’associazione #SempreAvanti fondata da Roberto Giachetti a seguito delle primarie del Partito Democratico e presieduta da Luciano Nobili ha deliberato all’unanimità il suo scioglimento e l’adesione ad Italia Viva il nuovo partito di Matteo Renzi”.Si legge in una nota.“I ...

Sondaggi elettOrali Euromedia : italiani bocciano il tetto al contante : Sondaggi elettorali Euromedia: italiani bocciano il tetto al contante Negli ultimi Sondaggi elettorali per Porta a Porta andati in onda il 17 ottobre, Euromedia ha chiesto agli italiani un giudizio su alcuni provvedimenti inseriti nella manovra economica approvata dal governo. La maggioranza dei cittadini ha espresso voto favorevole per quanto riguarda sanzioni più dure o carcere per gli evasori (74,3%), introduzione della plastik tax ...

Mario Monti vuole tassare ancOra : "All'Italia serve una sana patrimoniale" : Ossessionato dalla volontà di tassare e tartassare gli italiani. Si parla ovviamente di Mario Monti, l'ex premier che ha massacrato Italia ed italiani nel nome dell'Europa. Il Loden torna a dire la sua nel corso della presentazione dell'ultimo libro degli economisti Emiliano Brancaccio e Giacomo Bra

Tra M5S e Italia Viva è battaglia su contante e Q100 - Renzi ancOra tace ma è critico : La Legge di Stabilità 2020 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella mattinata di mercoledì 16 ottobre ma sarebbero scattate subito le divergenze su alcune misure introdotte nella manovra. Movimento 5 Stelle e Italia Viva, infatti, si sarebbero detti pronti ad iniziare una nuova battaglia in Parlamento su alcuni temi come il tetto del contante e il meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dopo ...

Sondaggi elettOrali Index : Lega e Italia viva con il segno più : Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia viva con il segno più Dopo Swg, Tecnè e Ixè, anche Index Research nei suoi Sondaggi elettorali per Piazza Pulita (La7) sonda la Lega di nuovo in crescita. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio incrementa dello 0,4% il proprio bottino di voti portandosi al 32,7%. Lontani ben tredici punti i principali avversari: Pd e Movimento 5 Stelle. I primi vengono dati in calo dello 0,3 al ...

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv : Aggiunta The Purge 2 in contempOranea USA : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - Orari e tv di oggi (18 ottobre). Tutti gli italiani in gara : CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista (INIZIO ALLE ORE 13.30) Ad Apeldoorn (Olanda) oggi, 18 ottobre, andrà in scena la terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Come nelle giornate precedenti ci saranno due sessione in cui si sfideranno i grandi interpreti continentali dell’ovale. Sarà una giornata molto importante anche per i corridori italiani, ma andiamo a vedere quali ...