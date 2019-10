Gianni Mura | De Laurentiis e la libertà di chiamarle marchette

Gianni Mura : “Chiellini e Bonucci che consolano Koulibaly - la sportività esiste ancora” : Partita pazza la definisce Gianni Mura su Repubblica. Come a Firenze. Per Mura l’infortunio di Chiellini peserà sulla Juventus e sulla Nazionale. Ricorda che per un’ora buona il Napoli non c’è proprio e ricorda anche le due traverse bianconere. Poi Ancelotti “raddrizza la barca”. Per Mura il Napoli è “coraggioso e sfortunato, che subisce 7 gol in due gare (non facili, certo)”. “Per un’ora si è vista la Juve che vorrebbe Sarri, ma con ...