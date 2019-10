Doppio trionfo per Marquez in Giappone

Fonte : agi

(Di domenica 20 ottobre 2019)per Marce la Honda nel Gran Premio del: il campione del mondo spagnolo ha ottenuto il decimostagionale, il 54mo in carriera (eguagliati Mick Doohan e Dani Pedrosa), e la casa nipponica ha festeggiato il titolo iridato costruttori. Sul circuito di Motegi,ha dominato dall'inizio alla fine chiudendo davanti al francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso. Delusione per Valentino Rossi finito sulla ghiaia per una caduta a quattro giri dalla fine quando era undicesimo. Quinta posizione per Franco Morbidelli. "A due giri dalla fine si è acceso l'allarme benzina, ma ho fatto un giro pulito e sono riuscito a terminare senza problemi", ha raccontato, "se avessi forzato di più non sarei riuscito a finire la gara: è stata una bella vittoria, ma non è stato semplice. Mi sono sentito forte fin dal warm-up e le ...

