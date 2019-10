Clima | per un ‘Rinascimento green’ serve il contributo di tutti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Rispondere adeguatamente alla crisitica non significa semplicemente stanziare alcuni miliardi di euro del bilancio pubblico, etichettare l’operazione come “green new deal” e poi esprimere la propria soddisfazione per il lavoro fatto attraverso la stampa. Non si può mettere un cerotto su una ferita grave. Il fatto che l’Italia si sia unita ad altri paesi europei nel mettere pressione alla Banca Europea per gli Investimenti per continuare a finanziare l’industria dei combustibili fossili, tra l’altro, non incentiva affatto una transizione rapida della nostra economia verso la tutela del. Un vero green new deal si dovrebbe configurare come un progetto sociale, culturale ed economico di trasformazione sistemica, in grado di combattere le disuguaglianze mettendo al contempo fine alla crisitica. Si tratta, in poche parole, di un’opportunità storica per creare ...

