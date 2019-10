Stivali alti | must-have | ora e sempre

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Elie SaabSaint LaurentY/ProjectChanelMiu MiuArthur ArbesserJimmy ChooZimmermannBershkaH&MRoberto CavalliIsabel MarantZaraProenza SchoulerAlberta FerrettiAnnakikiCasadeiGiuseppe ZanottiAquazzurraParis TexasMuglerVictoria BeckhamStuart WeitzmanMax MaraCelineGli anni 60 sono uno dei periodi storici a cui la moda contemporanea si ispira più spesso: parliamo infatti di una delle epoche in cui la società e le sue regole, comprese quelle che riguardano l’abbigliamento, hanno subito più cambiamenti, a partire da una gioventù stanca di ciò che le generazioni precedenti imponevano loro. Il risultato, in termini fashion e non solo, è stata una vera e propria rivoluzione, espressa attraverso provocanti contrasti tra capi in versione mini, a partire dalla celeberrima gonna lanciata da Mary Quant, e maxi, dai cappotti oversize aglissimi. Questi ultimi, complice – ...

drunkfassy : @tirareacampari gonna corta + collant neri / stivali alti / cardigan di lana con sotto reggiseni/body di pizzo (ma… - _Edoar88 : Stivali alti con tacco per le ragazze >>> - TSaveoursea : RT @slyismyreligion: I primi acquisti invernali saranno un maglione bianco e una minigonna da abbinare agli stivali alti, adoro -