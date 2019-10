Raggi | Salvini è solo un gran chiacchierone | si dimetta lui

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) "? Io credo che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato". La sindaca di Roma Virginiareplica agli attacchi del leader della Lega dai microfoni della trasmissione "Da noi... a ruota libera" condotta da Francesca Fialdini, in onda la domenica su Raiuno alle 17.35. "Quando sentoparlare di dimissioni - insiste- le rispedirei al mittente: 'dimettiti tu'. Poi penso anche 'dimettersi da cosa?' Perché è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni ha cambiato poltrone. Un, pochi fatti".Nel corso dell'intervista, che andrà in onda in forma integrale domani, Virginianega l'eventualità di un'alleanza a Roma tra Pd e M5s. Mentre rilancia sul premier: "Ho tifato molto perché nascesse il governo Conte due. Io conosco Giuseppe Conte, è una persona eccezionale, didi ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Raggi ha detto che sono ossessionato, è vero: sono ossessionato per il fatto che voglio una Roma più s… - matteosalvinimi : #Salvini: Due incapaci che si mettono insieme non fanno un buon sindaco e un buon governatore. Aiutateci a mandare… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci fanno pagare 9mila euro per la raccolta rifiuti di questa piazza. Sono convinto che lascerete questa p… -