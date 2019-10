Presidenziali 2020 | Cliton contro candidata dem | È un asset dei russi

Presidenziali USA 2020 - già decise le date per i dibattiti tra candidati : Le prossime Presidenziali USA sono fissate per il 3 novembre 2020 : la campagna elettorale sta ancora prendendo forma, ma la Commissione per i dibattiti Presidenziali ha già fissato le date per i confronti televisivi dei candidati Presidenti e dei candidati Vice-Presidenti. I faccia a faccia tra i candidati sono uno dei punti forti della campagna presidenziale e terreno definitivo di affermazione sugli elettori (citofonare Nixon nel 1960), ...

L’ex CEO di Starbucks - Howard Schultz - ha annunciato che non si candiderà alle elezioni Presidenziali americane del 2020 : Howard Schultz, ex CEO di Starbucks, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020, dopo avere valutato per mesi di presentarsi come candidato indipendente dai due principali partiti, Repubblicani e Democratici. In un comunicato, Schultz ha fatto