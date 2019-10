Marquez pole in Giappone davanti a Morbidelli | Rossi decimo

MotoGp Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Giappone 2019 : Luca Marini domina sul bagnato ed è in pole! Terzo Baldassarri - bene Marquez : Prosegue l’ottimo momento di Luca Marini, autore di una pole position stellare nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, reduce dal trionfo della Thailandia, è stato ampiamente il migliore nella sessione di qualifica bagnata a Motegi guadagnandosi così la terza partenza al palo della carriera nel Motomondiale (l’ultima a Valencia 2018). Marini si è ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole a Buriram : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Lo spagnolo ha battuto di 95 millesimi lo specialista giapponese Tetsuta Nagashima (Team Onexox), mentre la prima fila sarà completata dal rookie Jorge Martin. Andiamo a rivivere le qualifiche con gli highlights. VIDEO highlights QUALIFICHE GP ...

Thailandia : Quartararo in pole davanti a Vinales e Marquez : E’ di Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) la pole nel GP di Thailandia, la quarta della sua stagione d’esordio in in MotoGP, davanti a Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) e Marc Marquez (Repsol Honda Team). Le Yamaha, competitive fin dal prima sessione di libere, sono tutte nelle prime dieci posizioni, con Franco Morbidelli (Petronas […] L'articolo Thailandia: Quartararo in pole davanti a Vinales e Marquez sembra ...

Moto2 – Alex Marquez on fire - pole position per lo spagnolo in Thailandia : Luca Marini apre la seconda fila : Terza pole position nelle ultime quattro gare per il pilota spagnolo, che precede Nagashima e Martin in prima fila. Quarto Luca Marini, migliore degli italiani La pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Moto2 in Thailandia se la prende Alex Marquez, confermando il suo ottimo momento di forma. Lo spagnolo del team Marc VDS ferma il crono sull’1:35.297, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima di 95 millesimi e lo spagnolo ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole - Marquez 3° - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 9° : Quindicesimo round e quindicesime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia) è andato in scena il time-attack per la Griglia di partenza del quintultimo appuntamento della classe regina, che potrebbe valere il titolo iridato a Marc Marquez. La pole position va uno strepitoso Fabio Quartararo che si porta a casa una grande prestazione (quarta pole in top class), a precedere Maverick Vinales sull’altra ...

