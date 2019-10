Giulia | strangolata e uccisa dal marito La gelosia su WhatsApp | «Non truccarti | fatti

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 19 ottobre 2019) «Nonbrutta, non salutare nessun maschio, così mi risparmio 30 anni per omicidio». Erano alcuni dei messaggi cheLazzari riceveva dalRoberto Lo Coco. La ragazza, 23 anni, è statadal coniuge. È morta nove giorni dopo l’aggressione subita durante una lite nel rodigino, ad Adria. Madre di una bambina di 4 anni, era ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, nel reparto di Terapia intensiva. Il, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. Lei, che faceva la cameriera, lo aveva lasciato. Lui, disoccupato e tossicodipendente da eroina, non aveva accettato la rottura del rapporto. Alla base della scelta diLazzari di allontanarsi dalc’era la. Gli sms suche aveva pubblicato su Facebook ne erano la prova: «Nonbrutta, non ...

