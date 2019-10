Crolla la diga in una miniera d’oro in Siberia | 13 morti e almeno 10 dispersi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) 13 persone sono rimaste uccise a causa del crollo di unain unad’oro nella regione di Krasnoyarsk, in. “Al momento, ci sono informazioni riguardo a 13”, ha riferito il ministero russo per le Emergenze. Secondo i soccorritori,14 lavoratori sono stati ricoverati in ospedale. Il crollo dellasul fiume Seiba ha provocato l’allagamento delle capanne dove vivevano i lavoratori della10 persone risultano disperse. Secondo quanto riferito dal governatore della regione, Alexander Uss, circa 80 lavoratori vivevano nell’accampamento. Oltre 270 soccorritori sono all’opera per cercaree sopravvissuti. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per violazione delle regole di sicurezza. L'articololain unad’oro in: 1310sembra essere il ...

