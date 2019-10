Comuni senza soldi costretti a pagare per i migranti minorenni

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Federico Garau Idi Favara e di Agrigento avevano dichiarato di non aver più la copertura finanziaria perle rette alle cooperative. Queste ultime hanno così denunciato il fatto in tribunale tramite i loro legali, ed il giudice ha emesso un provvedimento che obbliga gli enti a sostenere le spese per i minori stranieri non accompagnati L'accoglienza dei richiedenti asilo, specie seo presunti tali, deve andare avanti anche se idichiarano di non avere più denaro sufficiente per garantirla. Esempio emblematico i due casi riguardanti le amministrazioni comunali di Agrigento e di Favara (Agrigento), costrette da un provvedimento del giudice a proseguire con il pagamento delle spese per i minori non accompagnati. Stando a quanto riferito da "AgrigentoNotizie", che ha riportato i fatti, sono state le cooperative "GeaCoop", operante a Favara, ...

Wertigo6 : @Sfrida2 @cons_mascherato @GiampaoloGalli Scrivere senza sapere ma perché lo dice il cugino, questo è lerrore. Ma i… - cerisano : RT @PBerizzi: Chi si è stupito che domani CasaPound sarà in piazza con la Lega (e FdI) si è perso 5 anni di fascioleghismo, 5 anni di sloga… - orsa_tatiana : RT @magicaGrmente22: 'Obbligatorio pagare l'assistenza ai migranti anche senza soldi in bilancio', raffica di condanne per i Comuni https:/… -