Ambente | Sicilia | “Dalle Regioni una proposta per ripulire il mare dai rifiuti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) A Mazara del Vallo, in occasione del Blue Sea Land, oggi, la Commissione politiche agricole della Conferenza delleha approvato all’unanimità unaperildai rifiuti. Sudell’assessore per la pesca Mediterrea della Regione, Edy Bandiera, è passato l’ordine del giorno sui rifiuti marini: nel testo si propone alla Conferenza delledi chiedere al governo un impegno nell’Unione Europea di stanziare le somme per incentivare finanziariamente le imprese di pesca per la ripulitura deldalla plastica e da tutti gli oggetti inquinanti. “Fare economia, contribuendo a migliorare l’ambiente. E’ questo l’obiettivo che ci siamo prefissi affinché i nostri pescatori, responsabili quotidianamente nella propria attività del trasporto e del conferimento dei rifiuti che, accidentalmente finiscono ...