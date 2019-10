Paola Taverna da oggi è dottoressa in Scienze Politiche | chi sono i laureati del governo

Paola Taverna si laurea a 50 anni. L'annuncio su Instagram : "Adesso è festa" : “E adesso è festa”. Con questa frase Paola Taverna ha annunciato di essersi laureata. La vicepresidente del Senato è diventata dottoressa in Scienze politiche a 50 anni. Lo scatto la ritrae sorridente, con la corona d’alloro in tesa e la tesi in mano. Il post ha ricevuto migliaia di like. Tanti i messaggi d’auguri all’esponente del Movimento 5 stelle. Pochi mesi fa la vicepresidente del Senato era ...

Paola Taverna dottoressa a 50 anni. Chi ha la laurea e chi no nel governo giallo-rosso : La vice presidente del Senato si è laureata oggi in Scienze Politiche. Mentre il suo capo politico Di Maio ha detto di non essersi laureato perché «da vice presidente della Camera non avrei mai approfittato del ruolo per andare a fare gli esami»

Paola Taverna a gamba tesa - la granata sul Pd : "Governo con loro? Dobbiamo sentire gli iscritti di Rousseau" : I 5 punti programmatici proposti dal Pd "sono molto vaghi, potevano inserire anche la pace nel mondo... Non mi dicono nulla di particolare". Il Movimento 5 Stelle affida a Paola Taverna, vicepresidente grillina del Senato, la prima vera risposta ufficiale alle condizioni poste da Nicola Zingaretti p