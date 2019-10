Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gli accordi prevedevano niente bandiere di partito. E invece Matteo Salvini non li ha rispettati. Tanto basta a scatenare la furia di Giorgia Meloni. La piazza del centrodestra è già divisa, dilaniata, prima ancora di salire sul palco. E allora la pasionaria di Fratelli d’Italia è una furia perché i patti si rispettano e la stretta di mano per la grande manifestazione di piazza San Giovanni, quella dovrebbe dare la spallata al governo “dei poltronisti”, implicava che non ci sarebbero stati simboli di partito, ma solo bandiere tricolore. Peccato però che ai lati del palco si scorgono quattro striscioni con il Tricolore, sotto c’è la scritta ‘Orgoglio italiano’, seguito poi dal simbolo della Lega (Salvini premier) e infine lo slogan ‘Prima gli italiani’. Da qui l’accusa della leader di ...

Mov5Stelle : L'Arena Flegrea si sta riempiendo con il vostro entusiasmo. Tra poco in diretta Facebook con grandi ospiti e uno sp… - N36volpe1973 : Ospiti poco desiderati La rabbia di Meloni contro Salvini, che si comporta da padrone alla festa del centrodestra.… - msgelmini : RT @StaseraItalia: Torna tra poco più di un’ora #StaseraItalia! Tra gli ospiti @msgelmini e @CarloCalenda coi quali discuteremo i temi lega… -