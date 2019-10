Mihajlovic | contro la Juve non è una partita come le altre | quando fu ad un passo dalla

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca l’8^ giornata del massimo torneo italiano, turno che regala interessanti incroci per scudetto e salvezza ma anche storie che riguardano la vita dei protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ il caso dintus e Bologna,che può dare indicazioni per la classifica di entrambi, la squadra di Maurizio Sarri infatti è reduce dal successo in trasfertal’Inter che ha permesso il soral primo posto in classifica, il Bologna dal pareggio davanti il pubblico amicola Lazio. Ma la prossima sarà unaspeciale soprattutto per Sinisa, il tecnico sta affrontando la battagliala leucemia, il serbo ha rispostoun leone ma la strada è ancora lunga. Nonostante la malattia Sinisa ha continuato a seguire la squadra ed in alcune occasioni ha ...

