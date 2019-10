L’orrore delle mense scolastiche scoperto dai NAS | blatte nelle cucine | ruggine | rischi

L’uomo che ha raccontato L’orrore delle prigioni americane : Veduta di una sezione di Alcatraz, New York (foto: ROBYN BECK/AFP/Getty Images) Che cosa succede realmente in un carcere? In che condizioni vivono i detenuti? Vengono garantiti i diritti costituzionali? “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, hanno scritto i padri costituenti all’articolo 27. In maniera analoga, anche l’VIII ...