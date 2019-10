Il regista di Logan vorrebbe fare un film su X-23

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Non è ben chiaro quale sarà il futuro cinematografico degli X-Men: dopo l’acquisizione di Fox da parte di Disney, i dirittiici della saga dei mutanti sono tornati nell’alveo dei Marvel Studios, che sta ancora valutando come trattarli e soprattutto come integrarli nel resto del Marvel Cinematic Universe. C’è però la speranza che alcune delle (poche) esperienze più riuscite a livello artistico durante l’era Fox continuino a essere sviluppati: sono stati in molti, per esempio, ad avere apprezzato, l’ultimodedicato al personaggio di Wolverine interpretato da Hugh Jackman. Ildi quella pellicola, James Mangold, sogna proprio di continuare su quella scia. Fin dall’uscita nella sale nel 2017, infatti, si parla di un nuovo titolo dedicato a X-23, la giovane mutante dagli innesti di adamantio nata proprio come clone di Wolverine. In ...

