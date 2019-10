Elisabetta Canalis | l’allenamento è bollente Il fisico in mostra dell’ex velina è pane

Elisabetta Canalis - la verità sulla ricetta del pollo alla piastra : Qualche giorno fa Elisabetta Canalis ha organizzato una cena per le mamme e le figlie della classe della piccola Skyler. Gli utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di ironizzare, con uno di loro che ha scritto: "Potevi preparare il tuo pollo alla piastra, avresti fatto un figurone".L'allusione è alla ricetta del celeberrimo pollo alla piastra, pubblicata da un settimanale e subito diventata uno dei capisaldi del trash degli ultimi ...

“Col cuore in mano”. Elisabetta Canalis - un gesto bellissimo che viene fuori solo ora : Che Elisabetta Canalis fosse una donna bellissima era sotto gli occhi di tutti. Che bella lo fosse anche dentro pure, e l’ex velina mora non perde occasione per dimostrarlo. L’ultimo gesto è di quelli che tocca il cuore e strappa qualche lacrima. Elisabetta Canalis ha infatti ospitato, nella sua casa di Los Angeles, una mamma con i suoi due figli che dopo l’uragano Dorian che ha colpito le Bahamas si sono ritrovati senza più una casa e li sta ...

Elisabetta Canalis accoglie in casa una famiglia di sfollati delle Bahamas : Durante i giorni in cui l'uragano Dorian si è abbattuto sulle Bahamas, l'ex velina di Striscia si era prodigata per sostenere e aiutare la comunità locale. Oggi l'annuncio social di aver accolto una giovane mamma e i suoi due figli a casa per aiutarli a ricostruirsi una vita. "Stiamo vivendo tutti un’esperienza molto bella ed ... inaspettata!", così Elisabetta Canalis ha svelato sui social il grande gesto compiuto da lei e dal marito Brian Perri ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia/ Ecco perché hanno litigato : presunta verità : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, Ecco perché hanno litigato le due ex Veline di Striscia la Notizia, dettagli inediti.

Elisabetta Canalis mai così provocante : “Sei la numero 1” : Elisabetta Canalis, si sa, è bella da togliere il fiato. La ex velina mora, che ha fatto innamorare tutti gli italiani ballando sul bancone di “Striscia La Notizia” insieme alla bionda collega (e ormai ex amica) Maddalena Corvaglia, ha da poco compiuto 41 anni ma il tempo per lei sembra proprio non passare mai. Basta dare un rapido sguardo ai suoi scatti social in costume per rendersi conto che dai tempi del bancone più famoso d’Italia poco e ...

Elisabetta Canalis - festa di compleanno a sorpresa : Tiziano Ferro canta per lei Sere nere : Il suo rapporto con Maddalena Corvaglia sarà pure in crisi, ma non si può dire che Elisabetta Canalis non abbia degli amici su cui contare. La dimostrazione arriva nel giorno del suo compleanno, che ricorre il 12 settembre, quando in quel di Los Angeles la ex velina di Striscia la notizia rientra in casa con il marito Brian Perri e la figlia Skylar Eva e a sorpresa si vede spuntare fuori alcuni infiltrati speciali pronti ad augurarle buon ...