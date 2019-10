Due rom li pestano ai controlli | poliziotti finiscono in ospedale

Conte promette il taglio dell'Irpef al 20% (ma tra almeno Due anni) : “Stiamo lavorando come matti. C’è una task force già all’opera sulle simulazioni per la riforma dell’Irpef. Non possiamo realizzarla quest’anno, abbiamo solo poche settimane. La approveremo nel 2020. Pagare tutti, pagare meno. Ridurremo il numero delle aliquote e abbasseremo la pressione fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervistato da Repubblica, Stampa e Messaggero.Al quotidiano ...

Roma - la prof assunta da liceo lasciata a casa dopo Due settimane : “Io licenziata perché transessuale” : assunta il 23 settembre, licenziata il 14 ottobre. Ufficialmente per motivi didattici, ma secondo Giovanna Cristina Vivinetto, 25 anni, il motivo sarebbe il suo essere transessuale. A denunciare il fatto è la stessa insegnante che fino a qualche giorno fa era in cattedra al liceo scientifico paritario Kennedy di Roma. Laureata in filologia all’Università La Sapienza, scrittrice, poetessa, vincitrice del premio “Viareggio”, Giovanna Cristina ...

Code4Future - a Roma Due giorni di incontri sulle nuove tecnologie e l'innovazione : incontri e panel in quattro diverse aree per capire come tecnologie come blockchain, realtà virtuale e intelligenza artificiale hanno cambiato, stanno cambiando e cambieranno la società, le aziende e il business

Casting per Due short film : uno da girare a Napoli e l'altro a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per realizzare un cortometraggio della Babel Studios e dal titolo Sleep Paralysiss, da girare prossimamente a Napoli. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di attori per uno short film dal titolo Tienimi, diretto dal regista Armando Di Lillo. Sleep Paralysiss Casting attualmente aperti da parte della Babel Studios per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Sleep Paralysiss. Le ...

Matteo Renzi saccheggia il Pd - altri Due "acquisti" a Roma : ecco chi entra in Italia Viva : Si teme una vera e propria slavina nel Pd verso Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. A Roma, in una sala gremita al Teatro Adriano si è visto l'inizio della valanga che rischia di travolgere Nicola Zingaretti, con Athos De Luca e Luca Di Egidio. Il primo, riporta il Tempo, è un nome storico del

Milano-Roma : numeri di Due città a confronto : Anche il neonato governo non lesina dichiarazioni sul rilancio di Roma che lasciano intendere ambiziosi programmi e nuovi investimenti per la capitale. Non è il primo né probabilmente l'ultimo tentativo. Ecco un confronto utile a delineare lo scenario

Roma - schianto sulla Casilina : muore un ventiDuenne. Non aveva la cintura : L'incidente nella notte, in zona Borghesiana. Fatali per il giovane la velocità eccessiva e probabilmente un colpo di sonno

Tifone Hagibis - Giappone trema : Due morti. Formula 1 - oggi autodromo chiuso ma si corre : dal nostro inviato TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, e scricchiola la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna...

LIVE Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : folle lotta al PalaCarrera per Due punti salvezza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Alibegovic trova la tripla del nuovo -3. 13-7 Grande palla rubata di Johnson e gioco da tre punti completata. Per il momento partita bruttissima, parziale e contro-parziale e nuovo time out questa volta di Pistoia dopo 4′ esatti. 10-7 Dyson in campo aperto dalla palla recuperata. 7-0 di contro-parziale. 10-5 Adesso si che è iniziata la partita, canestro da rimbalzo per ...

Auto contromano sulla superstrada : un morto e Due feriti : La Renault Clio su cui viaggiava la vittima si è scontrata con una Bmw che avrebbe imboccato la strada nel senso sbagliato...

Lecce - carabiniere ubriaco va contromano sulla statale : un morto e Due feriti : Un agente della forestale ha percorso oltre 10 chilometri in senso inverso di marcia. Il militare guidava in stato di ebrezza e nel corso della sua folle corsa sulla statale 613 Lecce - Brindisi ha provocato un morto e due feriti. L'incidente si è verificato in data 12 ottobre 2019 alle 4:30. Fortunatamente le condizioni dei due feriti non risultano essere gravi. Il carabiniere, trasportato in ospedale, è risultato positivo al test alcolemico. ...

Roma - su e giù sull’A24 con l’auto carica di 40 chili di marijuana e Due di hashish : arrestato : Quaranta chili di marijuana e due chili di hashish in un’auto che faceva avanti e indietro sul tratto urbano dell’A24 a Roma. La polizia stradale di Roma est la scorsa notte ha arrestato un ragazzo di 31 anni e sequestrato la sua Volkswagen Lupo, con la quale effettuava il carico e lo scarico della merce. Gli agenti della Polstrada avevano già controllato la vettura dell’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, non rilevando ...