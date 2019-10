Così sarebbe Due di due moltiplicato per trent' anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Andrea De Carlo Andrea De Carlo ripercorre la vita del suo romanzo che uscì nel 1989. E immagina come riscriverlo oggi Due di due compiedalla sua prima pubblicazione, e per celebrare questa ricorrenza uscirà con La nave di Teseo in un'edizione speciale, arricchita da unaina di miei disegni a matite colorate. Non volevo illustrare scene particolari né ritrarre i personaggi, per non interferire con l'immaginazione dei lettori, ma piuttosto rappresentare alcune delle atmosfere e situazioni che mi tornano in mente ripensando a quando l'avevo scritto. La storia racconta dell'amicizia straordinaria tra due ragazzi milanesi dai caratteri opposti e complementari che si conoscono al liceo, poco prima del '68. Le loro vite nel corso di vent'si allontanano e riavvicinano come succede nelle amicizie particolarmente intense, nella consapevolezza crescente che solo ...

