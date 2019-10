Cosa indossare per una passeggiata nel bosco

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Autunno, tempo di foliage. Se amate camminare in mezzo alla natura, questo è il momento migliore per farlo:per unanelte lo suggeriamo noi. A meno che voi non siate appassionati di trekking o di escursioni impegnative non c’è bisogno di un equipaggiamento tecnico; meglio puntare su capi comodi e pratici, che potete utilizzare tranquillamente anche in città. Per quanto riguarda la scelta delle scarpe il consiglio è quellosempre calzature di tipo sportivo in grado di fasciare e proteggere la caviglia. Devono essere leggere, comode e avere una suola in gomma che garantisca una buona presa. Come le sneakers di Blauer. Visto che non stiamo parlando di sentieri di montagna, non ci sarà bisogno di suole rigide e troppo alte. Anche per quanto riguarda il discorso pantaloni, anche un jeans, se realizzato in un tessuto ...

Succhiandiamo : RT @baciadistanza: trovo che arrivare a schifare una ragazza perché ha le smagliature sia davvero squallido e inconcepibile. solo chi le ha… - mainajoyy : Mi sono appena resa conto di aver accettato un invito ad una laurea senza avere le idee chiare su cosa indossare. Sarà un disastro. - zaynvanss : @peachzjchu esattoo pensare a cosa indossare, prepararmi...meglio restare a casa ???? -