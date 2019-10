Brucia una casa nell' Imperiese | cadavere carbonizzato all' interno

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli La vittima sarebbe un disabile di circa sessant'anni, che viveva'abitazioneta. Sul posto hanno a lungo lavorato squadre dei vigili del fuoco e rilievi sono in corso anche da parte dei carabinieri Una tragedia si è consumata,a tarda mattinata in località Poggio, a Castellaro, in provincia di Imperia, dove un uomo è morto’incendio della propria abitazione a due piani. Si tratterebbe di sessantenne disabile, che viveva all'dello stabile, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata, anche perché bisognerà attendere l'identificazione della salma. In fase di accertamento le cause del rogo, che potrebbero essere collegate all’esplosione di una bombola o a una fuga di gas, ma non si escludono altre ipotesi. La ricostruzione. Erano circa le 12.30, quando lo stabile, situato in una zona di campagna, è andato in fiamme ...

rafelez : RT @Satiraptus: Salvini ricoverato per una #colica renale. Per quanto ultimamente gli brucia, avrei scommesso per le #emorroidi. #RenziSalv… - Rosso99739161 : RT @potere_alpopolo: ???'Se un dipendente o un pensionato sbaglia di 100 euro la dichiarazione deve pagare una multa. Invece chi evade decin… - apollore62 : @genx52 @luigidimaio L'evasione del piccolo commerciante e una questione di sopravvivenza. ..a te probabilmente bru… -