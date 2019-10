Voglio andare in carcere Picchia carabiniere e si fa arrestare

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio "income un delinquente vero". Così, un pregiudicato in regime di arresti domiciliariuncon l'intento di finire dietro le sbarre "income un deliquente vero". Sarebbe stata questa la richiesta di Baingio Piga, già in regime di arresti domiciliari, quando i Carabinieri hanno bussato alla sua porta. Bizzarro a dirsi, ma è andata proprio così. Il suo desiderio era quello di finire dietro le sbarre, come un criminale navigato e non di scontare la pena come un qualunque ladruncolo di quart'ordine. Inutile dire, che, di lì a breve, è stato subito accontentato. Stando a quanto riferisce L'Unione sarda, i fatti sarebbero occorsi ieri, nella tranquilla cittadina di Thiesi, in provincia di Sassari. I Carabinieri della Radiomobile di Bonorva, sollecitati da una segnalazione anonima, sarebbero intervenuti ...

