Violenze su detenuti a Torino | Salvini | “Solidarietà ad agenti arrestati Parola di ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Io non so se sia scattata una qualche epidemia nei tribunali che si fidano delladi uno spacciatore piuttosto che di uomini in divisa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, in visita a Terni, commentando la notizia deglidi polizia penitenziaria finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di torture e gravinel carcere Lorusso e Cutugno di. “Non ci sono prove, c’è solo ladi qualche ex-detenuto contro sei padri di famiglia. Uno stato civile punisce gli errori, anche quando ci sono commessi da uomini in divisa, ma che ladi un detenuto valga l’arresto di un poliziotto mi fa girare le palle terribilmente” ha concluso L'articolosu: “Solidarietà addi ex carcerati non può valere più di quella dei poliziotti” proviene ...

Agenzia_Ansa : Violenze sui detenuti, 6 agenti ai domiciliari a Torino. Sono accusati di tortura #ANSA - TgLa7 : Carceri: violenze sui detenuti, 6 agenti ai domiciliari - IMoresi : RT @andreasso1951: Violenze sui detenuti, 6 agenti arrestati per tortura - Piemonte - -