Tutto lo stile di Travis Strikes Again | No More Heroes invade PS4 e PC

Milano Fashion Week - Prada torna ad uno stile retrò e sofisticato ed è Tutto un coro di “Wow - lo voglio!”. Alberta Ferretti back to ’70s : Prada – “Woow! Adoro, lo voglio!”. Questa frase, dapprima bisbigliata nell’orecchio della vicina di posto e poi esclamata senza più tanto ritegno ma con grande stupore e ammirazione, è stata ripetuta come un mantra dalle decine di influencer e Fashion addicted che mercoledì pomeriggio hanno assistito alla sfilata della collezione Primavera/estate 2020 di Prada . La rottura con le recenti collezioni è ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Thomas Ceccon pigliaTutto : oro luccicante nei 50 farfalla! Giulia Salin argento nei 1500 - 4×100 stile donne di bronzo : Pokerissimo di podi, doppietta di ori, come all’Europeo, secondo crono all time nei 50 farfalla: basteranno questi numeri a far cambiare idea a chi avesse ancora qualche dubbio sulle qualità di Thomas Ceccon? E’ vero, serviranno conferme a livello assoluto, a partire da molto presto ma il campioncino veneto non finisce più di stupire in questa rassegna iridata juniores e oggi è arrivato il trionfo più inatteso e, per questo, ancora ...