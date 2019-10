Turchia e Stati Uniti hanno concordato una tregua di 5 giorni in Siria

Turchia - conquistati i primi due villaggi curdi in Siria. Ankara : «Non abbiamo colpito civili» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Turchia - conquistati i primi due villaggi curdi in Siria. Ankara : «Non abbiamo colpito civili» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Gli Stati Uniti : “Turchia pronta ad invadere il nord della Siria” : La Casa Bianca ha annunciato che la Turchia si appresta a invadere il nord della Siria. "Le forze armate degli Stati Uniti non sosteranno questa operazione e, avendo sconfitto il califfato territoriale dello Stato Islamico, non saranno più nell'area circostante". I dettagli dell'operazione dovrebbero essere resi noti a novembre.Continua a leggere

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (3 settembre). La Turchia regala la vittoria agli Stati Uniti. Impresa del Brasile - Lituania e Australia già qualificate : E’ stata una giornata incredibile e piena di emozioni ai Mondiali di Basket. La Turchia sogna una storica vittoria contro gli Stati Uniti, ma perde nel modo più beffardo ai supplementari per 93-92. Un successo che è sembrato essere più volte in mano alla squadra turca, che si è praticamente battuta da sola in un finale senza senso. Turchia avanti di due a dodici secondi dalla fine grazie ad Ilyasova, ma proprio sulla sirena arriva il fallo ...

Basket - Mondiali 2019 : Khris Middleton e Kemba Walker salvano gli Stati Uniti al supplementare - la Turchia butta via la vittoria : Sofferenza infinita, con annesso tempo supplementare, per gli Stati Uniti nella seconda partita del girone E ai Mondiali di Cina 2019. La selezione allenata da Gregg Popovich riesce a superare la Turchia per 93-92 soltanto a due secondi e un decimo dal termine, dopo aver rischiato di perdere a più riprese. I turchi possono recriminare in particolare per tre motivi: il fallo di Osman su Tatum sulla sirena dell’ultimo quarto, gli errori di ...

LIVE Stati Uniti-Turchia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : primo test davvero probante per Team USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vedere in tv Stati Uniti-Turchia – Cronaca Stati Uniti-Repubblica Ceca Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Stati Uniti-Turchia, seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2019. A Shanghai andrà in scena la rivincita della finale Mondiale 2010, quando gli americani si imposero per 81-64. Ovviamente anche quest’oggi il Team USA ...

Stati Uniti-Turchia oggi - Mondiali basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Torna in campo USA Team ai Mondiali di Cina 2019: dopo la vittoria per 88-67 contro la Repubblica Ceca, i 12 di Gregg Popovich si apprestano ad affrontare la Turchia. La rivincita della finale mondiale del 2010 arriva molto presto, già nel girone E, con i turchi che si sono liberati per 86-67 del Giappone, regolando dunque i rapporti di forza nella battaglia per il secondo posto e lasciando alla sola Repubblica Ceca il ruolo di disturbatrice. ...

Basket - Mondiali 2019 : che sfide! Stati Uniti-Turchia - Brasile-Grecia e Lituania-Canada : Si chiude la seconda giornata della prima fase ai Mondiali di Basket. Andiamo a vedere quali sono le partite di oggi in Cina: GRUPPO E Giappone-Repubblica Ceca (ore 10.30) Stati Uniti-Turchia (ore 14.30) Ritornano in campo gli Stati Uniti e lo faranno contro la Turchia in quella che è forse la sfida più attesa di tutta la giornata. Chi vince si prende il primo posto e stacca il biglietto per la seconda fase. Grande curiosità per vedere lo status ...

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (1° settembre). Alla Francia la sfida con la Germania - ok Stati Uniti - Lituania - Grecia e Turchia : Oltre a quella vinta dagli Stati Uniti sulla Repubblica Ceca per 88-67, nella seconda giornata dei Mondiali di Cina 2019 si sono disputate altre sette partite. L’altra partita del girone E, il raggruppamento degli Usa che si gioca a Shanghai, ha visto la Turchia battere il Giappone per 86-67 piazzando subito un parziale importante nel primo quarto, 28-12, per poi mantenere il completo controllo del match arrivando anche a un massimo vantaggio di ...