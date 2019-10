Moda capelli per l' autunno-inverno | l' inverted bob e il weet look

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) In questo2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di. In particolare è molto gettonato l'bob. Questa capigliatura è molto sbarazzina e di carattere. Di seguito le ultimissime novità a riguardo. Nuove chiome Il caschetto in ogni stagione si rinnova e adesso è il momento dell'bob: per chi non lo conoscesse si tratta di una lunghezza media. La particolarità di questo hairstyle è che risulta più lungo sul davanti e corto sulla parte posteriore: in questo caso si devono realizzare delle sfilature ben bilanciate o delle scalature e tutto questo in base allo styling. Ad esempio su una chioma molto mossa o liscia si possono creare delle sfilature; invece su un capello mosso morbido si possono realizzare delle scalature ben proporzionate alla lunghezza di base. Anche Khloé Kardashian ha rinnovato il suoè ha scelto un taglio medio e ...

