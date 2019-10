L' escalation piemontese di Foti | a sostenerlo fu il Partito democratico

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Costanza Tosi Anche in Piemonte sede principale di Hansel e Gretel, Claudioha approfittato di patrocini pubblici concessi da PD e M5S per svolgere attività remunerativa, di tipo formativo e terapeutico Se Claudionegli anni ha riscosso il successo che lo ha portato a raggiungere livelli altissimi nel campo della psicologia è perchè qualcuno ha dato credito a tutte le sue teorie, appoggiando le sue oratorie e elevandolo a guru della materia. È questo qualcuno è il. Prima di approdare nel reggiano infatti, il terapeuta finito al centro dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti, è riuscito a portare in alto il suo nome tanto da poter vantare un curriculum pieno zeppo di eventi e convegni da lui presieduti, straripante di docenze di alto livello e una lunga serie di incarichi come consulente tecnico nelle aule di tribunale. Pur non potendo ...