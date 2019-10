Isernia,evasione auto lusso: 23 arresti

La GdF diha arrestato 23 persone(13 in carcere e 10 ai domiciliari) a seguito di indagini sul commercio didie su una maxi-frode dell'Iva ai danni di Italia e Ue. Smantellato un gruppo criminale con base in Italia e proiezioni internazionali. Impiegati nell'operazione circa 200 militari.Interessate le province di,Milano, Salerno, Caserta,Frosinone, Latina e Macerata. Coinvolte 21 società con sede in tutta Italia. Sequestrati beni mobili e immobili, denaro,e quote societarie per quasi 7,5 milioni.(Di giovedì 17 ottobre 2019)