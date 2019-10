Boris Johnson scommette sulla Brexit per guadagnare popolarità

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : Il Dup aveva frenato, ma ora dice: adesso siamo pronti a dire sì

La scommessa di Boris Johnson sulla Brexit si fa incerta : Il primo ministro vuole tornare alle urne sperando di incassare l’accordo all’uscita dalla Ue e inaugurare quello che spera possa essere un lungo regno personale. Ma ancora non c’è niente di scontato. Leggi

CAOS BREXIT/ Chi è Boris Johnson - un pazzo o un fine calcolatore? : Boris Johnson passerà alla storia come il premier che ha fatto la BREXIT. Ma chi è davvero l'attuale premier? Un pazzo o un fine calcolatore?

BREXIT : 'ACCORDO UE-GB VICINO'/ Boris Johnson : 'È tempo di raggiungere l'intesa' : BREXIT, colpo di scena: secondo il Guardian l'ACCORDO Ue-Johnson potrebbe essere molto vicino. 'Risolto nodo Irlanda', resta il rebus in Parlamento Uk

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Donald Tusk contro Boris Johnson - su Brexit : «Non vuoi un accordo, non vuoi un rinvio, non vuoi revocare, cosa vuoi?» ha chiesto il presidente del Consiglio Europeo a Johnson su Twitter

Brexit - ambasciatori all’Ue e capo negoziatore Barnier bocciano la proposta di Boris Johnson : “Mancano le basi per concludere un accordo” : Dopo la fredda risposta della Commissione europea alla nuova, e ultima, proposta del governo di Boris Johnson per giungere a un accordo tra Ue e Regno Unito sulla Brexit, anche da parte dei negoziatori di Bruxelles arriva la notizia che, al termine della riunione tra gli ambasciatori dei 27 (Coreper) e il capo negoziatore, Michel Barnier, gli Stati membri hanno “concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per ...

Colpo di scena : Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit : Alla fine BoJo avrebbe soltanto cercato il bluffare ma, secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in

Boris Johnson chiederà il rinvio di Brexit - dice un documento governativo presentato durante un procedimento in un tribunale scozzese : Secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in un importante tribunale scozzese, il primo ministro britannico Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit, oggi fissata al 31 ottobre, nel caso in cui entro il 19

Brexit - la Commissione Ue frena sulla proposta di accordo di Boris Johnson : “Servono soluzioni - non accordi da sviluppare” : È fredda la risposta di Bruxelles alla proposta-ultimatum presentata mercoledì da Boris Johnson per cercare di raggiungere un accordo condiviso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. E la mezza bocciatura del testo è stata affidata alle parole della portavoce di Palazzo Berlaymont, Natasha Bertaud, durante il consueto midday briefing con la stampa: “Ogni giorno conta. Siamo vicini alla fine del mese di ottobre e la ...

Boris Johnson non stringe la mano a due persone nere - accusato di razzismo : il video : Boris Johnson accusato di razzismo. Al termine del convegno annuale del Partito conservatore, il primo ministro è sceso dal palco e ha stretto la mano sulo alle persone con la pelle bianca, evitando di farlo con due sostenitori con la pelle nera. Recentemente Johnson è stato criticato per frasi razziste pronunciate in passato e per il tentativo, secondo le opposizioni, di voler coprire atti discriminatori all’interno del Conservative ...

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

Brexit. Boris Johnson vuole solo il No Deal : Non ci sono più dubbi. Boris Johnson vuole soltanto il No Deal, l’uscita dall’Ue senza accordo, a ogni costo. L’ultima

L'ultima offerta. Boris Johnson propone per l'Irlanda del Nord in Ue fino al 2025 : “Due confini per 4 anni” per l’Irlanda del Nord: è questo il senso della proposta di Boris Johnson, estensivamente anticipata dal Telegraph, per un accordo con l’Ue sulla Brexit come alternativa al backstop. In accordo con il Partito Unionista Democratico (DUP) l’Irlanda del Nord resterebbe così nel mercato unico europeo fino al 2025 per prodotti agroalimentari e manufatti.Nel dettaglio, ...