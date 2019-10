Alvin | bimbo in Siria rapito dall' Isis Video Iene | ' In pericolo per invasione turca'

“Chi difende i più deboli papone?” La crisi - SAlvini e la sinistra spiegata al mio bimbo : In un caldo pomeriggio di mezz'estate, raccogliendo conchiglie sulla spiaggia e parlando della crisi, mi capita di dover spiegare al mio piccolino grande chi sia Salvini, cosa sia un ministro e perchè in Italia nessuno si occupi dei più deboli. E nel tentativo di rispondere alle sue domande entro anch'io in crisi: dov'è finita la sinistra in Italia?Continua a leggere