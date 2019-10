Accordo M5S-Pd | salta lo «scudo» per l’ex Ilva Il dossier in un altro provvedimento

Governo : Renzi - ‘Accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Manovra : fonti governo M5S - ‘c’è Accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

La Russa : “Accordo Lega-M5S per Copasir? Mi rifiuto di crederci” : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi rifiuto di credere che e la Lega in generale, dopo quanto è successo, possano accordarsi con M5S , a maggior ragione visto che si tratta di un ruolo che spetta all’opposizione e noi abbiamo rifiutato ogni possibile intesa con forze di maggioranza. Mi rifiuto di pensare, d’altronde, che la Lega possa rompere patto di vicinanza con noi, così come penso che non creda alla possibilità di ...

M5S contro gli F-35 : Conte d’Accordo sulla rinegoziazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «d’accordo sulla rinegoziazione» degli F-35. Lo hanno affermato fonti di Palazzo Chigi

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare Accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Calabria : parlamentari M5S scrivono a Di Maio - no ad Accordo con Pd : Roma, 3 ott. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Niente accordo con il Pd e con altri partiti politici in Calabria. A quanto apprende l'Adnkronos, è la richiesta che ieri deputati e senatori M5S eletti sul territorio hanno messo nero su bianco in una lettera indirizzata al loro capo politico, Luigi Di

Legge elettorale - più vicino Accordo M5s-Pd : “Stesse regole per voto al Senato e alla Camera” : Entro la fine dell'anno verrà incanalata la proposta di riforma della Legge elettorale: a deciderlo la riunione di maggioranza che si è tenuta oggi. L'accordo è più vicino e, come spiega il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, prevede anche l'intesa per "uniformare l'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato".Continua a Leggere

Ius Culturae - possibile Accordo M5S-Pd : si studia la riforma : Con il nuovo Governo in carica riprenderà la discussione sullo Ius Culturae che, per anni, sia i sostenitori che i detrattori di questa riforma hanno impropriamente chiamato Ius Soli, creando non poca confusione. In realtà, infatti, già la riforma sulla quale il parlamento stava lavorando durante i Governi Letta, Renzi e Gentiloni non ha mai previsto la concessione della cittadinanza italiana a tutti i bambini nati in Italia.Cittadinanza: la ...

Giustizia - c’è l’Accordo M5s-Pd sulla riforma entro il 2019 : “Dimezzeremo tempi processi” : Vertice a Palazzo Chigi tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando: la riforma della Giustizia si farà e arriverà entro il 31 dicembre, assicurano. L'obiettivo è quello di dimezzare i tempi dei processi, come afferma Bonafede.Continua a leggere

Di Maio : “So che c’è chi non è d’Accordo con la mia linea - ma ho l’80% del consenso nel M5s” : Luigi Di Maio sul Corriere della Sera spiega di non aver subito nessun blitz dai senatori pentastellati: "Ho letto il documento con 70 firme. Fa una rivendicazione legittima, ci lavorano degli amici". Il capo politico 5S ha preso delle contromisure per le possibili fughe di pentastellati verso altri partiti: "Ho detto a tutti di registrare le conversazioni se qualcuno viene a fare delle 'avances'".Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : gli elettori Pd e M5S benedicono l’Accordo in Umbria : Sondaggi elettorali Tecnè: gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria Nell’ultimo Sondaggio dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda il 23 settembre, tutte le forze politiche, esclusi Fratelli d’Italia, perdono consenso rispetto alla rilevazione precedente. Il calo più consistente lo registra il Partito Democratico che paga l’addio di Matteo Renzi. I dem vedono andare via quasi quattro punti ...

Chi è Vincenzo Bianconi - il nome che in Umbria ha messo d'Accordo M5S e Pd : È Vincenzo Bianconi, imprenditore 47enne di Norcia e presidente di Federalberghi Umbria, il nome su cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno trovato l'accordo per il candidato in Umbria. In mattinata i giochi si erano riaperti dopo la rinuncia della presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo. L'avvocatessa avrebbe deciso di continuare nel progetto educativo di cui si sta occupando, viene riferito. Cosi' sono ...

Umbria - Accordo Pd-M5S su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»