Vieni da me | la Fialdini fa una dolce confessione sul suo compagno

Fonte : dilei

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Non ha ancora un nome né un volto, ildi Francesca. La conduttrice è stata davvero bravissima, fino ad oggi, a tenere la sua storia d’amore lontana dai paparazzi, tanto che su questo misterioso uomo non si ha alcun indizio. Ma nel corso dell’ultima intervista si è lasciata andare a qualche dettaglio in più, per la gioia dei suoi tanti fan. Francesca è stata ospite dell’ultima puntata dida me, lo show di Rai1 condotto da Caterina Balivo. A bordo dell’auto che attraversa i luoghi principali della sua vita, la biondissima presentatrice ha ripercorso un po’ le tappe principali della sua carriera e si è sbottonata anche per quel che riguarda la sua sfera più intima. In particolare, “scortata” dalla Balivo presso una stazione ferroviaria (segno della vita frenetica e in continuo movimento che laconduce), ha ...

Unf_Tweet : #CaterinaBalivo e #FrancescaFialdini, coppia perfetta nell’auto di #Vienidame (Foto) - Noovyis : (Vieni da Me, Francesca Fialdini: “Ho iniziato a credere in Dio fortemente”) Playhitmusic - - Cascavel47 : Vieni da Me, Francesca Fialdini: “Ho iniziato a credere in Dio fortemente” -