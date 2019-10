Un autobus è finito contro un albero a Roma 29 feriti

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Undella linea 301 è andato a sbattereunin zona Cassia, a, per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo. I- tra cui c'è l'autista - sono ventinove, nove dei quali in codice rosso. Nessuno però è in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale del Campidoglio per accertare la dinamica dell'incidente. Non sarebbe ancora possibile al momento stabilire la causa del sinistro. L'Ares 118 ha inviato sul posto 12 ambulanze per prestare le prime cure ai. Il personale medico e infermieristico, dopo aver effettuato il triage e la stabilizzazione dei pazienti, ha trasportato iverso gli ospedali della Capitale. Nessuno appare in gravi condizioni, comunica in una nota la Regione Lazio. "Voglio ringraziare - commenta l'assessore ...

