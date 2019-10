Tenta di soffocare la compagna con un cuscino | un vicino sventa in tentato omicidio

Roma - Tenta di soffocare la moglie con un cuscino : i vicini salvano la donna : I vicini di casa le hanno salvato la vita. Quando hanno sentito le urla provenire dal suo appartamento hanno iniziato a citofonarle e suonare alla porta dell’abitazione, situata in un condominio nella zona della Collina Fleming a Roma. L’episodio è accaduto nella notte del 2 ottobre, ma solo adesso la notizia è stata diffusa. A quanto pare la donna, di 37 anni, è uscita per tranquillizzare i presenti circa quello che era successo e per dire che ...