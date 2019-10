Salute | Oggi Speranza a question time Camera su abolizione super ticket

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Alin programmaalla, alle 15, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva a cura di Rai Parlamento, il ministro della, Roberto, risponderà a interrogazioni sui tempi di adozione del decreto istitutivo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento; sulle iniziative, d’intesa con le Regioni, per l’del cosiddettosulle prestazioni sanitarie, al fine di evitare disparità di trattamento sul territorio nazionale; sulle iniziative volte a garantire l’operatività del fascicolo sanitario elettronico, la sicurezza dei dati sensibili e l’utilizzo del medesimo fascicolo per la programmazione sanitaria e la ricerca scientifica; sulle iniziative in merito all’attuazione del decreto-legge n. 35 del 2019 con riferimento alla ...

poliziadistato : A “Tennis & Friends – Salute e sport… Sport è salute” spettacolo, sport e prevenzione. A Roma Foro Italiaco oggi e… - GiuliaGrilloM5S : Oggi è la giornata mondiale dedicata alla #SaluteMentale per non dimenticare che 'non c'è salute senza salute menta… - MinisteroSalute : ????I nostri occhi ci forniscono l’80% delle informazioni sul mondo circostante. È importante prendersene cura in ogn… -