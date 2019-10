Manovra | Cdm | ecco i principali provvedimenti approvati

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 ‘ 2022”. Si legge nella nota del Cdm iniziato alle 23.02 e terminato alle 4.35. “I due-si spiega- compongono lafinanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea. Lache ne risulta non si limita all’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’Iva per il 2020, ma ...

TgLa7 : Il Cdm sulla manovra, il testo entro mezzanotte va inviato a Bruxelles - zazoomnews : Manovra: verso ok dl fiscale in Cdm in l.bilancio ‘salvo intese’ su dettagli - #Manovra: #verso #fiscale #l.bilanc… - AaronHLandau : RT @Agenzia_Ansa: Manovra, ok 'salvo intese' del Cdm al Decreto fiscale e alla Legge di bilancio -